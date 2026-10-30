Ägaren om butiksinbrottet: ”Känns sorgligt och tråkigt”

Lördagens inbrott blev en hård smäll för de båda butiksägarna. Tjuvarna bröt upp dörren och slog sönder flera av butikens skåp innan de flydde med det de kommit över. Nu berättar ägarna om den omskakande morgonen, skadorna och den stora lättnaden mitt i allt.
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