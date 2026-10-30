Kungsbackas kyrkogårdar fylldes av tusentals ljus

Under alla helgons dag samlades Kungsbackaborna på kyrkogårdarna runt om i kommunen för att minnas och hedra de som inte längre finns bland oss.
– Jag är här för min son. Den här dagen betyder mycket för mig, säger Lisbeth Ottosson, som har tänt ett ljus vid graven på Skogskyrkogården.
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