Debatt: Det går att skapa en bättre jul

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Med anledning av insändaren om nekad semester under jul och nyår inom vård och omsorg i Kungsbacka kommun vill vi lyfta fram att det faktiskt finns arbetssätt som kan skapa bättre förutsättningar för både medarbetare och verksamhet.

På Björkris arbetar vår chef aktivt för att medarbetarna ska få möjlighet att fira jul och nyår med sina familjer, utan att behöva förlora semesterdagar. Redan i september har medarbetarna fått möjlighet att meddela om de önskar arbeta under jul och nyår eller om de vill vara lediga.

Genom att planera i god tid och ta hänsyn till medarbetarnas önskemål kan bemanningen organiseras på ett sätt som skapar möjligheter för fler att få den ledighet de önskar. Därefter kan GIBBEN fördela resurserna dit de behövs, så att verksamheten fungerar samtidigt som medarbetarnas önskemål tillgodoses så långt det är möjligt. De som vill arbeta under storhelgerna får också möjlighet att göra det.

Resultatet är mer nöjda medarbetare, bättre planeringsförutsättningar och en tryggare omsorg för de boende. När ordinarie personal finns på plats skapas kontinuitet och trygghet, vilket är viktigt för både kvaliteten och patientsäkerheten.

Personalen på avdelningar D E F, Björkris vård- och omsorgsboende