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HANDBOLL 2026-10-31 KL. 19:58
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21-åringen glänste när Aranäs skrällde: "Det lossnade"

Av Eric Andersson

Vad som talade för HK Aranäs när matchen startade? Inte mycket.
Då stod Kungsbackalaget med Arvid Larsson i spetsen för en stark insats och bröt förlustsviten.
– Det kom väl lite från ingenstans, säger Arvid Larsson.

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