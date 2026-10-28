Högkostnadsskyddet aktiveras – Kungsbacka blir utan regeringens stöd

Regeringen aktiverar det nya högkostnadsskyddet för elområde fyra – där delar av Halland ingår.
Oktober har bjudit på höga elpriser runtom i Sverige – och särskilt i södra delarna av landet.
På fredagskvällen meddelar därför regeringen att högkostnadsskyddet aktiveras för elprisområde fyra där bland annat Skåne, Blekinge och delar av södra Halland ingår. Men Kungsbacka, som tillhör elprisområde tre, blir utan elstöd den här gången.
Det nya högkostnadsskyddet aktiveras om elpriserna, i genomsnitt, överstiger 1,50 kronor per kilowattimme under en kalendermånad.
"Målet är att skrämma besökarna ganska rejält"
✔ Pikarna hemifrån ✔ "Alla jävla silverplatser" ✔ Återkomsten i Häcken
Från ett paradis till ett annat. Linn Fröjd Johnsen har landat hemma i Kungsbacka efter inspelningarna av dokusåpan Paradise hotel.