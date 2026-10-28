Högkostnadsskyddet aktiveras – Kungsbacka blir utan regeringens stöd

Av Carl Johan Mårtensson

Regeringen aktiverar det nya högkostnadsskyddet för elområde fyra – där delar av Halland ingår.



Kungsbacka blir utan elstöd den här gången. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Oktober har bjudit på höga elpriser runtom i Sverige – och särskilt i södra delarna av landet.

På fredagskvällen meddelar därför regeringen att högkostnadsskyddet aktiveras för elprisområde fyra där bland annat Skåne, Blekinge och delar av södra Halland ingår. Men Kungsbacka, som tillhör elprisområde tre, blir utan elstöd den här gången.

Det nya högkostnadsskyddet aktiveras om elpriserna, i genomsnitt, överstiger 1,50 kronor per kilowattimme under en kalendermånad.