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DEBATT 2026-10-26 KL. 11:00

Debatt: Bröstcancer går inte i pension

Debatt: Bröstcancer går inte i pension
Rätten till en tidig upptäckt av bröstcancer får inte ha något bäst före-datum, skriver debattören. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Rätten till en tidig upptäckt av bröstcancer får inte ha något bäst före-datum. Ändå är det exakt vad dagens sjukvårdssystem i Sverige och Halland signalerar till våra äldre kvinnor.

I dag erbjuds alla kvinnor regelbunden och avgiftsfri mammografi upp till 74 års ålder. Men den dag du fyller 75 upphör de automatiska kallelserna helt – trots att risken för bröstcancer inte försvinner med åren. Tvärtom drabbas cirka 2 000 svenska kvinnor över 75 år av bröstcancer varje år. Att samhället i det läget drar in den avgiftsfria screeningen är ingenting annat än ren åldersdiskriminering.

För en äldre kvinna i Kungsbacka kan en utebliven kallelse bli skillnaden mellan liv och död. När kallelserna upphör minskar chansen att upptäcka tumörer i tid, vilket leder till svårare behandlingar och sämre prognos. Det är varken jämlikt, rättvist eller värdigt ett välfärdsland.

Vi i Centerkvinnorna vägrar acceptera att äldre kvinnors hälsa och livsvillkor nedprioriteras. Vi kräver en kvinnovård som tar ansvar hela vägen.

Centerkvinnorna kräver:

1. Avgiftsfri och regelbunden mammografi för alla kvinnor, även över 74 år, livet ut.

2. Ökade resurser till forskning om bröstcancer och sjukdomar som i hög utsträckning drabbar äldre kvinnor.

3. Stärkta och tillgängliga vårdkedjor så att ingen kvinna faller mellan stolarna

Bröstcancer går inte i pension. Det borde inte rätten till avgiftsfri och jämlik screening göra heller.

Karin Green, ordförande Centerkvinnorna i Kungsbacka

Mari-Louise Wernersson, förbundsordförande Centerkvinnorna i Sverige



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