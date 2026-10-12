Debatt: Sparka inte mer på oss

Tycker ni inte att ni sparkat på undersköterskorna tillräckligt i år, skriver debattören. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Åter igen har högsta cheferna inom Vård och omsorg i Kungsbacka kommun beslutat att alla semestrar under jul och nyår ska avslås. Alltså kan man i år igen riskera att jobba hela jul och hela nyår. Vi ska ännu ett år förklara för våra barn, vår familj att vi inte kommer kunna vara med och fira i år heller. ”Mamma det är synd att du aldrig får träffa tomten”, får man höra hemma.

”Men ni kan ju byta pass med varandra”. Ja lycka till med det, och lyckas man med det omöjliga, då varnar det för dygnsvila eller veckovila och man får ett ”Tyvärr”.

Tycker ni inte att ni sparkat på undersköterskorna tillräckligt i år med att inte sätta in rätt bemanning, ta våra koordinatorer och skicka runt oss i kommunen för att spara pengar.

Förtvivlad