Debatt: Chefer – här kommer en gratis idé

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Jag vet inte om jag blir mest ledsen eller förbannad när jag läser om undersköterskornas arbete jul och nyår igen, inom Kungsbacka kommun.

Jag kan se framför mig hur chefer på kontor glatt konstaterar att "Så, nu har jag/vi löst arbetssituationen för jul, nyår, *alla* semestrar avslås."

"Men ni kan ju byta pass med varandra" Jaha, med vem då? Det finns ju inga semesterlediga? Att cheferna skulle gå ut och ta några pass är ju förstås en tanke. Den idén får ni gratis av mig.

Rolf Lundgren