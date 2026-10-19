Debatt: Chefer – här kommer en gratis idé

Jag vet inte om jag blir mest ledsen eller förbannad när jag läser om undersköterskornas arbete jul och nyår igen, inom Kungsbacka kommun.
Jag kan se framför mig hur chefer på kontor glatt konstaterar att "Så, nu har jag/vi löst arbetssituationen för jul, nyår, *alla* semestrar avslås."
"Men ni kan ju byta pass med varandra" Jaha, med vem då? Det finns ju inga semesterlediga? Att cheferna skulle gå ut och ta några pass är ju förstås en tanke. Den idén får ni gratis av mig.
Rolf Lundgren
"Målet är att skrämma besökarna ganska rejält"
✔ Pikarna hemifrån ✔ "Alla jävla silverplatser" ✔ Återkomsten i Häcken
✔ Allt-i-allo-rollen ✔ Ville gå till moderklubben ✔ Framtiden
Från ett paradis till ett annat. Linn Fröjd Johnsen har landat hemma i Kungsbacka efter inspelningarna av dokusåpan Paradise hotel.