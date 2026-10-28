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Snattare tagna på bar gärning – butikskontrollant slog larm

Av Carl Johan Mårtensson

Under fredagseftermiddagen larmades polisen till Ica Maxi i Borgås. Två män ska ha blivit tagna på bar gärning när de försökte plocka på sig varor från butiken.

Snattare tagna på bar gärning – butikskontrollant slog larm
Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom in till polisen vid klockan 16.30 på fredagen och gällde ett misstänkt snatteri på Ica Maxi i Borgås.

– Vi blir larmade av en butikskontrollant som har omhändertagit två män. De ska ha rivit upp förpackningar och stoppat på sig grejer från butiken, säger polisens presstalesperson Adam Samara.

Polisen har kontrollerat de två misstänkta männen och hört de inblandade. En anmälan om ringa stöld har upprättats.



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