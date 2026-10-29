Person fick träd över sig – har förts iväg med ambulans

Av Carl Johan Mårtensson

En person ska ha fått ett träd över sig i Fälared. Räddningstjänsten och ambulans är på väg till platsen.



Händelsen inträffade vid Stensjön. Foto: Carl Johan Mårtensson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom in idag vid klockan 11.28. Enligt räddningstjänsten är det en person som ska ha fått ett träd över sig och blivit fastklämd vid Stensjön i Fälared.

Räddningstjänst och ambulans har ryckt ut.

Klockan 12.20 meddelade räddningtjänsten att personen kommit loss. Räddningstjänsten var kvar på platsen för att assistera ambulansen. Ungefär tio minuter senare hade samtliga lämnat. Personen är förd till sjukhus i ambulans.