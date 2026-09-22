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BLÅLJUS 2026-10-31 KL. 09:02

Inbrott i butik – polisen har spärrat av

Av Linnea Andersson

En butik i centrala Kungsbacka har utsatts för inbrott. När polisen kom till platsen var flera montrar och skåp krossade.

Inbrott i butik – polisen har spärrat av

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Strax efter klockan 06 på lördagsmorgonen tog sig polisen till en butik i centrala Kungsbacka efter ett inbrott.

På plats möttes patrullen av en väktare.

– Montrar och skåp är krossade inne i butiken. Det ligger också tomma etuier på golvet, säger Simon Johansson, stationsbefäl i Varberg.

Enligt polisen har någon tagit sig in i butiken och stulit föremål till ett ännu okänt värde. Händelsen rubriceras som grov stöld genom inbrott.

Polisen spärrade av platsen. Gärningspersonen har ännu inte hittats.



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