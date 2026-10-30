Uppgifter: Gängledare tvingade krögare att sparka dörrvakt

Efter att ha nekats inträde på en krog i Kungsbacka ska en gängledare ha pressat ägaren att avskeda dörrvakten, enligt TV4 Nyheterna. Mannen har nu fått vistelseförbud på orten.



TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Mannen uppges vara en av ledarna i gänget Södra Biskopsgården i Göteborg. Kammaråklagare Henrik Möller berättar för TV4 Nyheterna att mannen har avtjänat flera fängelsestraff.

– 2019 dömdes han för förberedelse till mord och grovt vapenbrott med mera, säger Henrik Möller.

Gängledaren uppges försöka etablera Södra Biskop i Kungsbacka och ska ha allierat sig med ett lokalt nätverk.

Enligt uppgifter till TV4 Nyheterna nekades mannen inträde till en krog förra helgen. I samband med händelsen ska tumult ha uppstått.

Efteråt uppges ägaren ha utsatts för påtryckningar och brott av gängledarens allierade. Ägaren ska ha uppmanats att avskeda den ordningsvakt som nekat sällskapet inträde. Till slut ska ägaren ha tvingats gå med på kravet.

– Flera krögare har uppgett för polisen att de är oroliga för gängets närvaro i kommunen. Gängledaren och medlemmarna har genom sin närvaro skrämt slag på vakter och krögare. Alla vet vad han och hans nätverk är kapabla till. Ordningsvakter och krögare har avstått från att jobba efter händelserna, säger en källa med insyn till TV4 Nyheterna.

Åklagaren har utfärdat ett vistelseförbud som innebär att mannen inte får befinna sig i Kungsbacka.

Norra Halland har sökt kammaråklagare Henrik Möller.