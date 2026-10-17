Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
Klik venligst
DEBATT 2026-10-28 KL. 14:00

Debatt: Socialdemokraterna driver på för förändring

Debatt: Socialdemokraterna driver på för förändring
Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Kungsbacka kommun, genom Nämnden för Vård & Omsorg, lägger varje år miljontals kronor på att köpa korttidsplatser hos externa aktörer, samtidigt som behovet av egna korttidsplatser växer. Vad kan möjligen konsekvensen av detta bli? Äldre människor som behöver vård och omsorg, efter en sjukhusvistelse eller förändrad hemmasituation där vård- och omsorgsboende blir aktuellt, tvingas lämna sin hemkommun för att få den hjälp de har rätt till längre bort från sitt hem.

Detta är inte en långsiktig lösning eller ett värdigt sätt att ta ansvar för våra äldres behov och deras välbefinnande. Socialdemokraterna i Kungsbacka har länge varnat för denna utveckling och nu ser vi konsekvenserna av att inte agera i tid.

När nu kommunala vård- och omsorgsboenden bromsas av beslut tagna av Alliansen + SD kommer fler äldre att bo kvar hemma med omfattande behov av hemtjänst. Dessutom ökar trycket när patienter är utskrivningsklara från sjukhus men inte kan få rätt insatser i kommunen i sitt eget hem och då även saknar en korttidsplats innan vård- och omsorgsboenden blir aktuellt. Samtidigt visar kommunens kapacitetsutredning att flera befintliga boenden står inför renoveringsbehov, i vissa fall omfattande renoveringsbehov. Allt hänger ihop – och allt kräver politiskt ansvarstagande.

Detta till trots säger Alliansen + SD nej till att tidigarelägga byggandet av kommunala äldreboenden till 2030, inklusive en satsning på fler korttidsplatser som Socialdemokraterna presenterade den 17 september 2026.

Socialdemokraterna vill se en riktning där Kungsbacka planerar efter människors faktiska behov, bygger ut kapaciteten i tid och tar ansvar för att våra äldre får den omsorg de behöver i sin egen kommun.

Så nästa gång du undrar varför välfärden i Kungsbacka inte tycks fungera som den borde, ställ dig då frågan. Beror det på brist på resurser eller är det brist på politisk handlingskraft och vilja?

Socialdemokrater i opposition i nämnden för Vård & Omsorg

Ermin Skoric (S)

Astrid Börjesson (S)

Eva Tingström (S)

Ingela Hansson (S)



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I DEBATT

DEBATT 2026-10-28 KL. 14:00
Debatt: Socialdemokraterna driver på för förändring
DEBATT 2026-10-27 KL. 14:00
Debatt: Alla barn och elever ska få chansen att lyckas
DEBATT 2026-10-26 KL. 11:00
Debatt: Bröstcancer går inte i pension
DEBATT 2026-10-25 KL. 10:00
Debatt: Kungsbackas framtid kräver kloka beslut
DEBATT 2026-10-23 KL. 10:00
Debatt: Minns den som levde – inte bara den som dog
DEBATT 2026-10-22 KL. 10:30
Debatt: Sparka inte mer på oss
DEBATT 2026-10-20 KL. 09:43
Debatt: Vilket samhälle vill vi ha?
DEBATT 2026-10-19 KL. 10:00
Debatt: När flickorna halkar efter måste politiken se det
DEBATT 2026-10-18 KL. 15:00
Debatt: Dags att ställa om rotavdraget
DEBATT 2026-10-17 KL. 13:00
Debatt: Så blir Kungsbackas framtid starkare

Fler nyheter

MEST LÄSTA DEBATT

DEBATT 2026-10-27 KL. 14:00
Debatt: Alla barn och elever ska få chansen att lyckas
DEBATT 2026-10-28 KL. 14:00
Debatt: Socialdemokraterna driver på för förändring

Fler nyheter

Sport: Mittfältsprofilens märkliga säsongSport: Vännerna från Onsala uttagna i Tre Kronor: "Stor ära" Nyheter: Klart: Då rullas nya sopkärlen ut i kommunenNyheter: Inbrott i bil – borrade hål i dörren
Klik venligst
Christer Sjögren om showen: ”Dags att välja ut det bästa”
KULTUR & NÖJE 2026-10-28 KL. 20:30
Premium

Christer Sjögren om showen: ”Dags att välja ut det bästa”

TV-klipp och nyheter

Mittfältsprofilens märkliga säsong
2026-10-28 KL. 20:00
Premium

Mittfältsprofilens märkliga säsong

✔ Allt-i-allo-rollen ✔ Ville gå till moderklubben ✔ Framtiden

Experterna: Det bör du tänka på innan du flyttar till mindre
2026-10-28 KL. 19:00
Premium

Experterna: Det bör du tänka på innan du flyttar till mindre

Villa nära havet med egen spaavdelning lockade klick
2026-10-28 KL. 17:00
Premium

Villa nära havet med egen spaavdelning lockade klick

Kungsbackabon skrapade fram storvinst i tv
2026-10-28 KL. 12:30
Premium

Kungsbackabon skrapade fram storvinst i tv

Vännerna från Onsala uttagna i Tre Kronor:
ISHOCKEY 2026-10-28 KL. 14:35
Premium

Vännerna från Onsala uttagna i Tre Kronor: "Stor ära"

Debatt: Socialdemokraterna driver på för förändring
DEBATT 2026-10-28 KL. 14:00

Debatt: Socialdemokraterna driver på för förändring

Huvudtränaren kliver av: Så blir nya staben i Åsa
FOTBOLL 2026-10-28 KL. 13:24
Premium

Huvudtränaren kliver av: Så blir nya staben i Åsa

✔ Därför lämnar tränaren ✔ Han tar över ✔ Profilens framtid

Klart: Då rullas nya sopkärlen ut i kommunen
NYHETER 2026-10-28 KL. 11:40

Klart: Då rullas nya sopkärlen ut i kommunen

Inbrott i bil – borrade hål i dörren
BLÅLJUS 2026-10-28 KL. 09:42

Inbrott i bil – borrade hål i dörren

Bekräftat: Nyförvärvets säsong är över
HANDBOLL 2026-10-28 KL. 08:21
Premium

Bekräftat: Nyförvärvets säsong är över

Hög personalomsättning på boende – anställd slår larm
NYHETER 2026-10-28 KL. 08:00
Premium

Hög personalomsättning på boende – anställd slår larm

Strömavbrott drabbade hundratals kunder
NYHETER 2026-10-28 KL. 07:32

Strömavbrott drabbade hundratals kunder

Satsningen ger resultat – skolfrånvaron minskar
NYHETER 2026-10-28 KL. 07:00
Premium

Satsningen ger resultat – skolfrånvaron minskar

Elevernas affärsidé: Ger gamla flaskor nytt liv
NYHETER 2026-10-27 KL. 21:30
Premium

Elevernas affärsidé: Ger gamla flaskor nytt liv

Skräckshowen ska hjälpa barn att övervinna sina rädslor
NYHETER 2026-10-27 KL. 20:30
Premium

Skräckshowen ska hjälpa barn att övervinna sina rädslor

Han vill göra barnen modigare – med skräckshow

FBK lånar in talanger: Kan debutera omgående
BANDY 2026-10-27 KL. 19:00
Premium

FBK lånar in talanger: Kan debutera omgående

Torpförsäljningen spårar ur – snart premiär för nya farsen
NYHETER 2026-10-27 KL. 17:45
Premium

Torpförsäljningen spårar ur – snart premiär för nya farsen

Krönika: Det sociala arvet
KRÖNIKOR 2026-10-27 KL. 16:00

Krönika: Det sociala arvet

Man försökte göra inbrott – togs på bar gärning
BLÅLJUS 2026-10-27 KL. 14:49

Man försökte göra inbrott – togs på bar gärning

Debatt: Alla barn och elever ska få chansen att lyckas
DEBATT 2026-10-27 KL. 14:00

Debatt: Alla barn och elever ska få chansen att lyckas

Grävmaskin har vält – väg delvis blockerad
BLÅLJUS 2026-10-27 KL. 13:41

Grävmaskin har vält – väg delvis blockerad

Konkurrentens drag efter svaga starten: Värvar SM-guldvinnare
HANDBOLL 2026-10-27 KL. 13:26
Premium

Konkurrentens drag efter svaga starten: Värvar SM-guldvinnare

Bråk vid sportcentret – pappa slog tonåringar i ansiktet
NYHETER 2026-10-27 KL. 12:30
Premium

Bråk vid sportcentret – pappa slog tonåringar i ansiktet

Kungsbacka lockar företagare – investeraren vet varför
NYHETER 2026-10-27 KL. 11:45
Premium

Kungsbacka lockar företagare – investeraren vet varför

Avslöjar: Tölö har gjort klart med ny huvudtränare
FOTBOLL 2026-10-27 KL. 10:36
Premium

Avslöjar: Tölö har gjort klart med ny huvudtränare

Blåsten håller i sig – då vänder vädret
NYHETER 2026-10-27 KL. 10:00

Blåsten håller i sig – då vänder vädret

Frillesåskaptenen har fått domen efter knäskadan
BANDY 2026-10-27 KL. 08:15
Premium

Frillesåskaptenen har fått domen efter knäskadan

Här växer nya arenan fram – eleverna får följa bygget
NYHETER 2026-10-27 KL. 07:40
Premium

Här växer nya arenan fram – eleverna får följa bygget

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | KULTUR & NÖJE 2026-10-28 KL. 20:30
Christer Sjögren om showen: ”Dags att välja ut det bästa”
Premium | FOTBOLL 2026-10-28 KL. 20:00
Mittfältsprofilens märkliga säsong
Premium | NYHETER 2026-10-28 KL. 19:00
Experterna: Det bör du tänka på innan du flyttar till mindre
Premium | NYHETER 2026-10-28 KL. 17:00
Villa nära havet med egen spaavdelning lockade klick
Premium | ISHOCKEY 2026-10-28 KL. 14:35
Vännerna från Onsala uttagna i Tre Kronor: "Stor ära"
DEBATT 2026-10-28 KL. 14:00
Debatt: Socialdemokraterna driver på för förändring
Premium | FOTBOLL 2026-10-28 KL. 13:24
Huvudtränaren kliver av: Så blir nya staben i Åsa
Premium | NYHETER 2026-10-28 KL. 12:30
Kungsbackabon skrapade fram storvinst i tv
NYHETER 2026-10-28 KL. 11:40
Klart: Då rullas nya sopkärlen ut i kommunen
BLÅLJUS 2026-10-28 KL. 09:42
Inbrott i bil – borrade hål i dörren
Premium | HANDBOLL 2026-10-28 KL. 08:21
Bekräftat: Nyförvärvets säsong är över
Premium | NYHETER 2026-10-28 KL. 08:00
Hög personalomsättning på boende – anställd slår larm

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Linn tog plats framför kamerorna i dokusåpan

Linn tog plats framför kamerorna i dokusåpan

Från ett paradis till ett annat. Linn Fröjd Johnsen har landat hemma i Kungsbacka efter inspelningarna av dokusåpan Paradise hotel.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.