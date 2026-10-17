Debatt: Socialdemokraterna driver på för förändring

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TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Kungsbacka kommun, genom Nämnden för Vård & Omsorg, lägger varje år miljontals kronor på att köpa korttidsplatser hos externa aktörer, samtidigt som behovet av egna korttidsplatser växer. Vad kan möjligen konsekvensen av detta bli? Äldre människor som behöver vård och omsorg, efter en sjukhusvistelse eller förändrad hemmasituation där vård- och omsorgsboende blir aktuellt, tvingas lämna sin hemkommun för att få den hjälp de har rätt till längre bort från sitt hem.

Detta är inte en långsiktig lösning eller ett värdigt sätt att ta ansvar för våra äldres behov och deras välbefinnande. Socialdemokraterna i Kungsbacka har länge varnat för denna utveckling och nu ser vi konsekvenserna av att inte agera i tid.

När nu kommunala vård- och omsorgsboenden bromsas av beslut tagna av Alliansen + SD kommer fler äldre att bo kvar hemma med omfattande behov av hemtjänst. Dessutom ökar trycket när patienter är utskrivningsklara från sjukhus men inte kan få rätt insatser i kommunen i sitt eget hem och då även saknar en korttidsplats innan vård- och omsorgsboenden blir aktuellt. Samtidigt visar kommunens kapacitetsutredning att flera befintliga boenden står inför renoveringsbehov, i vissa fall omfattande renoveringsbehov. Allt hänger ihop – och allt kräver politiskt ansvarstagande.

Detta till trots säger Alliansen + SD nej till att tidigarelägga byggandet av kommunala äldreboenden till 2030, inklusive en satsning på fler korttidsplatser som Socialdemokraterna presenterade den 17 september 2026.

Socialdemokraterna vill se en riktning där Kungsbacka planerar efter människors faktiska behov, bygger ut kapaciteten i tid och tar ansvar för att våra äldre får den omsorg de behöver i sin egen kommun.

Så nästa gång du undrar varför välfärden i Kungsbacka inte tycks fungera som den borde, ställ dig då frågan. Beror det på brist på resurser eller är det brist på politisk handlingskraft och vilja?

Socialdemokrater i opposition i nämnden för Vård & Omsorg

Ermin Skoric (S)

Astrid Börjesson (S)

Eva Tingström (S)

Ingela Hansson (S)