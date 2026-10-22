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SPORT 2026-10-31 KL. 18:40
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Förlorade efter dramatiska slutet: "Bara att kötta på"

Av Eric Andersson

Elina Olsson hade sagt åt sina lagkamrater att ge henne bollen då hon kände att hon hade dagen. Trots det åkte Onsala Pirates på sin första förlust för säsongen efter slutminutersdramatik.

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