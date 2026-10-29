Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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NYHETER 2026-10-31 KL. 08:00
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Unga känner mer ångest vid graven – här är orsaken

Av Sven Lundstedt

I en Sifo-undersökning uppger var femte ung person att de känner sorg, oro eller ångest när de besöker en grav. Det verkar inte äldre göra lika mycket. Besöket vid graven kan vara ett tillfälle att prata med varandra om sådana saker.

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