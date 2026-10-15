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ISHOCKEY 2026-11-01 KL. 13:42

Dubbla bronsmedaljer i TV-pucken för de lokala talangerna

Av Eric Andersson

TV-pucken är färdigspelad för de lokala förmågorna som var uttagna till årets upplaga. Det slutade med bronsmedaljer för såväl Destiny Hedenquist som Alexander Carlsson och Theodor Migas.

Dubbla bronsmedaljer i TV-pucken för de lokala talangerna
14-åriga Destiny Hedenquist från Gällinge tog en bronsmedalj i TV-pucken. Det gjorde även Alexander Carlsson och Theodor Migas på pojksidan. Foto: Privat & Christian Johansson

ISHOCKEY. När TV-puckens gruppspel gick av stapeln förra helgen var det på hemmaplan i Kungsbacka för några av lirarna i Göteborgslagen. På flicksidan fanns Destiny Hedenquist från Gällinge med i truppen och på pojksidan var Alexander Carlsson från Åsa och Theodor Migas från Kullavik uttagna.

För Destiny Hedenquists gäng blev det en enkel resa till slutspelet i Örnsköldsvik. Redan inför den sista gruppspelsmatchen var laget klart för slutspel.

– Det är bara hem och tvätta understället och sedan packa väskan, sa Destiny Hedenquist till NH efter gruppspelet.

Även killarna stod för ett imponerande gruppspel som slutade med att de vann gruppen och tog sig vidare till slutspelet. Väl där blev det en enkel resa mot Ångermanland i kvartsfinalen i en match som Göteborg vann med hela 7–2.

I semifinalen mot Stockholm släcktes dock guldhoppet. Det blev förlust med 3–6 och istället för final väntade bronsmatch mot Västmanland. Där var det 3–3 efter ordinarie tid innan Göteborg kunde avgöra och säkra bronset efter förlängning.

Flickorna gick samma öde till mötes i slutspelet. Göteborg besegrade Ångermanland i kvartsfinalen innan de fick stryk av Dalarna med 1–2 i semin. Bronsmatchen blev en riktig rysare där det krävdes en straffläggning för att fälla avgörandet. Väl där prickade Wanda Svedholm Torgersson in den avgörande straffen som innebar att bronspengen hamnade hos Göteborg.



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