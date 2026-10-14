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Debatt: Kungsbackas framtid kräver kloka beslut

Debatt: Kungsbackas framtid kräver kloka beslut
Kungsbackas framtid kräver kloka beslut, skriver Christer Perfjell.

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TV-klipp och nyheter

I en debattartikel kritiserar Magdalena Sundqvist (S) Kungsbackabornas ställningstaganden om strategiska markförvärv och medborgarförslag. Båda frågorna är viktiga och förtjänar ett sakligt svar.

Markköp ska styras av behov:

Kungsbacka behöver mark för företag som vill etablera sig och växa, för bostäder och för framtidens samhällsservice. Därför är strategiska markförvärv viktiga.

Men Socialdemokraternas motion var formulerad så att kommunen skulle investera minst 80 miljoner kronor i mark varje år. Det är skillnad på att ha ekonomiskt utrymme för viktiga markköp och att på förhand bestämma hur mycket som ska användas.

Vid fullmäktiges debatt den 6 oktober framkom att kommunen redan arbetar med strategiska markförvärv och att ytterligare investeringar kan beslutas när behov uppstår.

Kungsbackaborna vill att kommunen ska kunna agera när rätt mark blir tillgänglig. Vilken mark behöver företagen? Vilka etableringar riskerar vi att gå miste om? Vad behövs för framtida bostäder, skolor och omsorg? Det är behoven som ska styra – inte en i förväg bestämd summa.

Kommunens pengar är invånarnas pengar:

Kommunens pengar är inte politikernas. De kommer från invånare och företag och ska förvaltas med respekt. Varje krona som används till ett ändamål kan inte samtidigt användas till något annat. Vi välkomnar investeringar som gör nytta, men de måste kunna motiveras utifrån behov, kostnad och långsiktiga konsekvenser.

Ta vara på invånarnas idéer:

Magdalena Sundqvist påpekar också att Kungsbackaborna 2024 röstade för att avslå en motion om att utreda medborgarförslag. Det stämmer. Men ett tidigare beslut får inte hindra oss från att pröva nya lösningar.

Invånarna vet var trafiken brister, var tryggheten behöver förbättras och vad som kan göra Kungsbacka bättre. Företagarna vet vilka hinder som finns för att utveckla sina verksamheter. Den kunskapen behöver tas tillvara.

Göteborg har Göteborgsförslaget och Härryda har Härrydaidén. Kungsbackaborna vill undersöka en liknande digital idéplattform där invånare enkelt kan lämna förslag, följa hanteringen och få tydlig återkoppling. Alla idéer kan inte genomföras, men alla förtjänar att tas på allvar.

Sakfrågorna avgör:

Kungsbackaborna är ett självständigt lokalt parti. Vi bedömer förslag efter deras nytta för invånare och företagare, inte efter vilket parti som lagt dem. En god idé är en god idé oavsett avsändare.

Kungsbackas framtid byggs genom kloka investeringar, företagens utvecklingskraft och invånarnas engagemang. Det är där vi vill lägga fokus.

Christer Perfjell,

ordförande och gruppledare för Kungsbackaborna



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