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NYHETER 2026-08-30 KL. 09:00
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Butik i konkurs – tredje försöket vid stationen

Av Thomas Östberg

Pressbyrån var först ut på Hede station, men valde att avveckla efter tre år. Därefter gjordes ett försök med den obemannade butiken Easy To Go som hade stora problem med stölder och lönsamhet. Nu står det klart att det heller inte blev tredje gången gillt för kiosken On the go som gått i konkurs.

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