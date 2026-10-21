Förare stoppades på E6 – misstänks för drograttfylleri

En man stoppades i en poliskontroll på E6 under natten till fredag. Han misstänks nu för drograttfylleri.
Polisen stoppade bilen strax efter midnatt. Vid kontrollen uppstod misstanke om att föraren var narkotikapåverkad.
Föraren är en man i 30-årsåldern.
– Han medtas för kroppsbesiktning och misstänks för rattfylleri under påverkan av narkotikaklassade preparat, säger Ulf Eriksson, stationsbefäl i Kungsbacka.
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