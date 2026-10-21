Förare stoppades på E6 – misstänks för drograttfylleri

Av Linnea Andersson

En man stoppades i en poliskontroll på E6 under natten till fredag. Han misstänks nu för drograttfylleri.



TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Polisen stoppade bilen strax efter midnatt. Vid kontrollen uppstod misstanke om att föraren var narkotikapåverkad.

Föraren är en man i 30-årsåldern.

– Han medtas för kroppsbesiktning och misstänks för rattfylleri under påverkan av narkotikaklassade preparat, säger Ulf Eriksson, stationsbefäl i Kungsbacka.