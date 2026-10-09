Debatt: Så blir Kungsbackas framtid starkare

"Det ska vara självklart att makthavare lyssnar och tar det som är viktigt för invånarna på allvar", skriver Magdalena Sundqvist (S) i debattartikeln.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Demokratin är något vi måste värna varje dag. Vi har en skyldighet att förmedla vikten av en liberal demokrati för alla Kungsbackas invånare i allmänhet, men för Kungsbackas unga i synnerhet. Det ska vara självklart att makthavare lyssnar och tar det som är viktigt för invånarna på allvar.

Socialdemokraterna har genom åren lagt flera förslag för att avståndet mellan makthavare och invånare ska minska. Både invånare som uppnått åldern för att få rösta och invånare som ännu inte hunnit passera sin artonårsdag, ska få göra sina röster hörda. Dessutom ska det vara möjligt att göra sin röst hörd mer än en gång per mandatperiod. Så klart ska det vara möjligt att tycka till även mellan val, inte bara på valdagen.

Socialdemokraterna har under mandatperioden lagt förslag om att Kungsbacka borde införa medborgarförslag. Många kommuner har redan detta och det innebär att vem som helst som är ”Kungsbackabo” kan lägga ett förslag om förbättringar och förändringar i kommunen. Om sedan tillräckligt många andra invånare håller med förslaget, så tas förslaget upp för beredning, på samma sätt som om en politiker lagt förslaget. Tyvärr röstade inte ett enda alliansparti för detta. Inte heller SD eller Kungsbackaborna tyckte att invånare ska kunna lägga förslag.

Tidigare har Socialdemokraterna också lagt förslag om ett ungdomsfullmäktige. Det skulle ge unga möjlighet att tycka till om olika politiska förslag och ge sina synpunkter på olika ärenden som berör dem. I våras tog vi på kommunfullmäktige upp frågan igen och frågande den moderate ordföranden för Gymnasium & Arbetsmarknad om det inte vore dags nu, för visst borde unga få göra sina röster hörda i ärenden som är på väg upp till beslut i kommunfullmäktige. Svaret blev: Nej, kommer inte hända nu heller.

Dessa förslag gör vardagen lite jobbigare för styrande politiker, men det ska inte vara bekvämt att sitta på maktens stolar. Man ska bli granskad, få obekväma åsikter till sig och på riktigt lyssna på vad som är viktigt för invånare. Det räcker dock inte bara att lyssna. Som styrande politiker måste man orka ta emot obekväma förslag och tydligt ta ställning.

Kungsbacka behöver inte färre som tycker och tänker om hur kommunen ska utvecklas. För att bygga Kungsbackas framtid starkt behövs tvärt om fler som tycker och tänker. Socialdemokraterna välkomnar både ungas och äldres förslag om förändringar och förbättringar. Med fler som gör sina röster hörda, blir Kungsbackas framtid starkare.

Magdalena Sundqvist (S),

kommunalråd i opposition