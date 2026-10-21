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NYHETER 2026-10-23 KL. 19:30
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Föreningen odlar tillsammans – nu får de pris för sitt arbete

Av Joel Johansson

Kungsbacka Tillsammansodling har i fem års tid bedrivit stadsodling på plätten bakom Elof Lindälvsgymnasiet. Med ett gemensamt arbete har de sett till att det finns frukt och grönsaker att skörda. Nu belönas de med ett pris för sitt arbete.

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