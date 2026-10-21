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NYHETER 2026-10-23 KL. 11:45
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Handeln i Kungsbacka har medvind – det ligger bakom

Av Thomas Östberg

I en artikelserie undersöker Norra Halland hur handeln mår i Kungsbacka. Här är den första delen.
Handeln i Kungsbacka utvecklas i positiv riktning och har gynnats av ökad cykelturism och många evenemang. Innerstaden står sig bra i jämförelse med andra städer och Hede Fashion Outlet fortsätter att locka shoppande besökare till kommunen.

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