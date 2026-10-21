Gul varning: Kraftiga vindar drar in över Kungsbacka

Av Jenny Segergren

Det blir rejält blåsigt när lågtrycket som fått namnet Boelo drar in över västkusten i helgen. SMHI har utfärdat en gul varning för större delarna av Halland.



SMHI har utfärdat en gul varning för hårda vindar i Kungsbacka i helgen. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Två stormlågtryck ligger just nu över de brittiska öarna, och redan under lördag har SMHI utfärdat en gul varning för kuling till sjöss, berättar Emma Härenstam, meteorolog på SMHI.

– Det första lågtrycket, Austen, ligger över Kattegatt men det kommer avta.

Tätt inpå kommer även nästa lågtryck som fått namnet Boelo. Det fortsätter då att blåsa till sjöss och SMHI har även från natten mot söndag utfärdat en gul varning för mycket hårda vindbyar med vindstyrkor på 20 till 25 meter per sekund över land.

– För Halland är det framförallt kuststäderna i de norra delarna som drabbas. Men det är gul varning i större delarna av Halland, säger Emma Härenstam.

Blåsten kan enligt SMHI leda till bland annat risk för nedfallna träd eller grenar, förseningar i kollektivtrafiken och störningar i el- och telenät.

Vindarna kulminerar under söndagen men det väntas även vara blåsigt under måndagen.