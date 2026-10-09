Debatt: Kungsbacka måste ta ledartröjan

Kungsbacka kommun behöver öka det markinnehav som går att använda till samhällsexpansion, tycker Magdalena Sundqvist (S).

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Strategiskt markinnehav är avgörande för att kunna bedriva en aktiv bostadspolitik och en aktiv politik för företagsetableringar. Många kommuner gör strategiska markförvärv med god framförhållning för att ha beredskap för framtida markanvisningar för bostadsbyggande.

Kungsbacka kommun äger drygt 3000 hektar mark. Ungefär en tredjedel av dessa är produktiv skogsmark under förvaltning. Merparten av den resterande kommunalägda marken används för att tillgodose behov av trafik- och kommunikationslösningar, allmänna ändamål och rekreation. Det innebär att enbart en mindre del av den kommunalt ägda marken idag kan användas för samhällsexpansion.

Socialdemokraterna anser att Kungsbacka kommun behöver öka det markinnehav som går att använda till just samhällsexpansion, både när det gäller bostäder och expansion av företag.

Idag läggs 40 miljoner kronor i kommunens investeringsbudget till markförvärv årligen. Enligt beslutad budget och plan fram till och med 2029 finns inga planer på att den summan ska höjas.

Socialdemokraterna anser att prioriteringen, hur man förvaltar kommunens tillgångar, är alltför passiv. För att bygga ett starkt samhälle med långsiktighet behöver investeringshastigheten inom kommunalt markinnehav öka.

Under oktober månads kommunfullmäktige togs Socialdemokraternas förslag om att dubblera summan mot idag, det vill säga 80 miljoner kronor, årligen för att öka det strategiska markinnehavet, upp för beslut och omröstning.

Varken Alliansen, Sverigedemokraterna eller Kungsbackaborna anser att det behöver ageras mer offensivt i denna fråga. Inget av dessa partier ställde sig bakom vårt förslag.

Det här är ytterst bekymmersamt. Hela Göteborgsregionen är expansivt och kommunal mark behövs. Andra kommuner ligger i framkant och har en mycket mer offensiv markpolitik. Helt enkelt i en helt annan division. När Kungsbacka inte tar ledartröjan utan nöjer sig med en mer passiv markpolitik riskerar kommunen att tappa relevanta företagsetableringar och expansioner.

Så här bygger man inte ett framtida starkt Kungsbacka.

Magdalena Sundqvist (S),

kommunalråd i opposition