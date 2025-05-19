Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
Klik venligst
SKOLA 2026-10-23 KL. 07:00
Premium

Klart: Basketinriktningen byter skola till hösten

Av Eric Andersson

I fyra år har högstadieeleverna på Kollaskolan haft möjlighet till basketträning i skolan. Det blir det slut på när hela högstadiet försvinner från skolan till hösten.
Det står redan nu klart vilken skola som tar över basketinriktningen.

Redan prenumerant? -


Bli prenumerant!


Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.

  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.
  • Papperstidningen fredagar.
  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.

Papperstidning inkl helgbilaga (fredagar)
+ e-tidning (tisdag, fredag och söndag)
+ nyhetssajt (uppdateras hela veckan)

Ingen bindningstid.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår
efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån

För dig som inte vill bläddra i papperstidning 
E-tidning (tisdag, fredag och söndag)
+ nyhetssajt (uppdateras hela veckan)

Ingen bindningstid.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår
efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån

Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.

Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.

Skapa konto
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.

Jag som ger bort prenumerationen är:

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I SKOLA

Premium | SKOLA 2026-10-23 KL. 07:00
Klart: Basketinriktningen byter skola till hösten
Premium | SKOLA 2026-07-13 KL. 13:30
Drömstart för KIF-tjejerna när Gothia Cup inleddes
Premium | SKOLA 2026-05-06 KL. 18:00
Skolans tävlingsdag blev en fullträff: "Väldigt lyckat”
Premium | SKOLA 2026-02-03 KL. 17:30
Förslag på nytt system för betyg i skolan får beröm
Premium | SKOLA 2025-10-29 KL. 10:00
Ny satsning ska ge lyft för bästa eleverna på högstadiet
Premium | SKOLA 2025-10-27 KL. 11:45
Dubbla lärare ska lyfta kunskapen i matematik
Premium | SKOLA 2025-09-14 KL. 10:00
Världsstjärnan besökte sin gamla skola – elever jublade
Premium | SKOLA 2025-05-21 KL. 11:45
Miljonförhandling fortsätter – skolans ventilation brister
Premium | SKOLA 2025-05-19 KL. 13:30
Extra mycket kultur i skolan kommande läsår
Premium | SKOLA 2025-05-19 KL. 12:15
Skola kan få nytt liv som vårdboende

Fler nyheter

MEST LÄSTA SKOLA

Premium | SKOLA 2026-10-23 KL. 07:00
Klart: Basketinriktningen byter skola till hösten

Fler nyheter


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.