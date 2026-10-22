Ellevio höjer beredskapen inför oväder

Av Annika Lundby

Under söndagen väntas kraftiga vindar dra in över bland annat Kungsbacka. För att kunna hantera eventuella strömavbrott höjer nu Ellevio beredskapen i de berörda områdena.

Ellevio höjer beredskapen inför helgens väntade oväder. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

SMHI har utfärdat en gul varning för större delarna av Halland när lågtrycket Boelo drar in under helgen. Man varnar för mycket hårda vindbyar och vindstyrkor på 20 till 25 meter per sekund.

Därför höjer Ellevio sin beredskap med extra personal och resurser för att kunna hantera störningar. Driftcentralen förstärks för att kunna lokalisera eventuella fel och styra arbetet, och där det är möjligt koppla om elen i nätet. Men av säkerhetsskäl kan reparationsarbeten ute i fält behöva vänta.

– Vår främsta prioritet är att kunderna ska ha elen kvar och att eventuella avbrott ska bli så korta som möjligt. Samtidigt måste säkerheten för våra medarbetare och entreprenörer alltid komma först. Vid riktigt kraftiga vindar kan det därför ta längre tid att åtgärda vissa fel, säger Christian Skoglund, driftchef på Ellevio.

Så kan du förbereda dig för strömavbrottLadda mobiltelefoner och powerbanks i god tid.Se till att ha dricksvatten och mat som inte kräver tillagning hemma.Ha stearinljus, ficklampa, batterier och en batteridriven radio till hands.Håll dig informerad via Ellevios avbrottskarta.Källa: ellevio