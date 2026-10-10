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DEBATT 2026-10-18 KL. 15:00

Debatt: Dags att ställa om rotavdraget

Debatt: Dags att ställa om rotavdraget
"Dags att ställa om rotavdraget", skriver Carolina Larsson, vd för Swedisol, i dagens debattartikel. Foto: Pressbild

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Sex av åtta riksdagspartier är positiva till att rotavdraget ställs om så att det främjar energieffektiviserande åtgärder, som isolering, klimatskal och energieffektiv teknik. Det visar Swedisols enkät som genomfördes inför valet. Endast M och SD säger nej, med motiveringen att det är fel att ändra ett populärt avdrag.

Rot infördes för att minska mängden svartjobb och blåsa liv i ekonomin efter finanskrisen 2008. Men Riksrevisionen har slagit fast att rot i dag har blivit en dyr subvention, vars samhällsekonomiska nytta inte på långa vägar motsvarar kostnaden.

De vanligaste åtgärderna är estetiska ingrepp, utbyggnader eller uppgraderingar, och över hälften av avdraget går till hushåll med hög inkomst. I Halland utnyttjades rotavdraget förra året av var sjätte invånare, till en statlig kostnad på cirka 870 miljoner kronor. På nationell nivå var kostnaden 22 miljarder kronor.

Samtidigt har Sveriges fastighetsbestånd ett stort energirenoveringsbehov. Vi behöver vidta åtgärder för att minska effekttoppar under kalla månader, ha mer effektiv uppvärmning och möta EU:s energieffektiviseringskrav. Här kan ett reformerat rotavdrag fungera både som styrmedel och katalysator.

Energieffektivisering sänker de energikostnaderna och bidrar med systemnytta genom att frigöra effekt för elektrifieringen. Mindre effekttoppar skulle dessutom minska investeringsbehoven i elnätet, vilket på sikt ger lägre elnätsavgifter. Om rotavdraget förutom att minska mängden svarta jobb, också premierar renoveringar som leder till förbättrad energiprestanda, blir den statliga subventionen till gagn för hela samhället, inte bara fastighetsägare och byggföretag.

Med dagens oroliga debatt om elpriserna finns det sannolikt en stor acceptans även hos allmänheten för ett avdrag som styr insatserna mot lägre elanvändning och därmed lägre elräkningar.

När vintern närmar sig och priserna stiger är detta ett förslag som Hallands riksdagsledamöter bör stötta. Bred majoritet finns redan i riksdagen – nu behöver det bli verklighet.

Carolina Larsson,

vd för Swedisol



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