Vintertid närmar sig: Då ställer du om klockan

Av Tove Eliasson

Årets sommartid lider mot sitt slut. I helgen är det dags att ställa om klockan, och få en extra timme på köpet.



Natten till söndag kommer klockan slå 02 två gånger, då det åter är dags för vintertid. Bild: Pixabay (arkivbild)

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

En ovanligt tidig tidsomställning väntar den här hösten, då oktobers sista söndag infaller sig redan den 25 i år. Vintertid, som även kallas normaltid, börjar klockan 03 under natten mellan lördag och söndag. Då ställs klockan tillbaka en timme och blir 02 igen. I teorin innebär det att den som vill får en timme extra sömn.





Kommer vintertid avskaffas?

Sommartid är ett koncept som från början infördes för att spara el då det innebär fler ljusa vakna timmar. Vintertid är den ursprungliga tiden, därav att det egentligen kallas normaltid.

Sedan 1996 har konceptet varit en EU-standard, och alla medlemsländer har sedan dess behövt flytta fram klockan en timme den sista helgen i mars, samt tillbaka en timme den sista helgen i oktober. Dock har frågan kommit upp i Europaparlamentet ett flertal gånger, och 2019 röstade en majoritet för att avskaffa tidsomställningen i Europa. Hittills har dock inget konkret beslut fattats på den fronten, och de nuvarande bestämmelserna gäller tills vidare.

Vintertid varar den här gången till den 28 mars år 2027, då det åter är dags att ställa fram klockan till sommartid.