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DEBATT 2026-10-16 KL. 14:55

Debatt: Släpp hjärtstartarna fria – öka tillgängligheten

Debatt: Släpp hjärtstartarna fria – öka tillgängligheten
Dagens debattör Anders Åkesson. Pressbild: Riksförbundet HjärtLung

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Två av tre registrerade hjärtstartare är otillgängliga på kvällar och helger. Samtidigt säger 80 procent av svenskarna att de skulle våga ingripa vid ett hjärtstopp. Nu kräver Riksförbundet HjärtLung att hjärtstartare som finansieras med offentliga medel ska vara tillgängliga dygnet runt.

När ett hjärta stannar räknas varje sekund. Tidig hjärt-lungräddning och en snabb insats med hjärtstartare kan mer än fördubbla chansen att överleva ett plötsligt hjärtstopp.

En undersökning från Riksförbundet HjärtLung HLR-rådet, SMS-livräddare och Hjärtuppropet visar att 80 procent av svenskarna skulle våga ingripa vid ett hjärtstopp.

Hela 94 procent anser att fler hjärtstartare bör vara tillgängliga dygnet runt i exempelvis köpcentrum, kontorshus och bostadsområden. 85 procent vill dessutom se krav på att offentliga verksamheter erbjuder tillgång till hjärtstartare dygnet runt.

Ändå är tillgången till hjärtstartare långt ifrån tillräcklig när de behövs som mest. Av Sveriges omkring 25 000 registrerade hjärtstartare är två tredjedelar otillgängliga på kvällar och helger. Samtidigt vet bara 22 procent var närmaste hjärtstartare finns i närheten av hemmet – trots att majoriteten av alla hjärtstopp sker i eller nära hemmet.

Svenskarna är redo att rädda liv. Då måste samhället också ge dem rätt förutsättningar. En hjärtstartare bakom en låst dörr hjälper ingen när hjärtat stannar. Hjärtstartarna måste finnas där människor befinner sig och vara tillgängliga dygnet runt.

Riksförbundet HjärtLung vill:

• Att det lagstiftas att hjärtstartare i offentlig verksamhet ska placeras utomhus i vädersäkrade och larmade skåp, så att de är tillgängliga dygnet runt.

• Göra registrering i Sveriges hjärtstartarregister obligatorisk för offentliga aktörer, så att larmcentraler och frivilliga livräddare alltid har tillgång till aktuell information om var hjärtstartarna finns.

• Om vi förväntar oss att människor ska kunna agera som livräddare måste vi också se till att verktygen finns till hands. Det ska inte vara slumpen eller öppettiderna som avgör om en hjärtstartare kan användas när ett liv står på spel.

Anders Åkesson, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung



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