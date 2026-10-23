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NYHETER 2026-10-24 KL. 14:57
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Krigsbrott på agendan under FN-dagen i Kungsbacka

Av Christina Nordwall

När FN-dagen uppmärksammades på Fyren kom Svenska FN-förbundets före detta generalsekreterare Jens Petersson och talade.
– Jag kommer bland annat att tala om krigsbrott och svara på frågor om den internationella brottsmålsdomstolen (ICC), säger Jens Petersson.

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