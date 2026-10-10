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HANDBOLL 2026-10-24 KL. 19:00
Premium

Nyförvärvets osannolika mardrömssäsong: ”Aldrig mått så dåligt”

Av Christian Johansson

Ellen Reinholdt hade fått en mardrömsstart redan innan serien hann börja.
Dessvärre har det blivit betydligt värre nu och nyförvärvet är inställt på att säsongen är över.
– Jag har aldrig haft en sådan smärta.

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