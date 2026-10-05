Debatt: När förklaringen inte räcker

Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Fundering kring regionens svar i artikeln om långa väntetider, publicerad i Norra Halland 2 oktober.

Det mest anmärkningsvärda är kanske inte de 38 timmarna i exemplet. Väntetiden väcker en större fråga som saknar svar. Hur kan detta fortgå?

Chefsläkaren beklagar patientens ”dåliga upplevelse” och förklarar att de sjukaste går först. Det är självklart. Men det förklarar inte varför väntan blir så lång.

38 timmar från första vårdkontakt till specialistvård är dessutom inte en ”upplevelse”. Det är ett faktiskt händelseförlopp, som kräver en förklaring.

Och problemet är större än ett fall. IVO (inspektionen för vård/omsorg) har funnit brister vid samtliga 27 granskade akutsjukhus och beskriver vårdplatsbrist, överbeläggningar, dygnslånga väntetider och risker för patientsäkerheten. Även Region Halland medger problem med väntetider.

Att de sjukaste går först förklarar vem som får vänta. Men förklaringen räcker inte. Den svarar inte på varför väntan kan bli orimligt lång – eller vad Region Halland tänker göra åt det.

Saknas personal – varför? Saknas vårdplatser – varför? Saknas resurser – vilka? Brister organisationen – vad ska förändras?

Lagen kräver att vården ska vara säker och lätt tillgänglig – och att det finns personal, lokaler och utrustning som behövs. Det är fullt rimligt att kräva svar.

Ledarskap är att ta reda på varför problemen fortsätter – och vad som krävs för att lösa dem. Så jag anser att Region Halland ska få en chans till att svara på:

Varför har vården hamnat här – och vad tänker ni göra för att förändra det?

Med förhoppning om snabb bättring.

Micke H