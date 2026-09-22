Inbrott i bil – borrade hål i dörren

Av Linnea Andersson

En företagsbil har utsatts för ett inbrott. Gärningsmannen borrade hål i en sidodörr och lyckades bland annat stjäla en dator.



TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Under natten till tisdag bröt sig en okänd gärningsperson in i en företagsbil som stod parkerad i centrala Kungsbacka.

Inbrottet upptäcktes under tisdagsförmiddagen.

– Gärningspersonen har borrat ett mindre hål i sidodörren och brutit upp bakdörren, berättar Ulf Eriksson på polisen.

En dator har bland annat stulits från bilen.