Inbrott i bil – borrade hål i dörren

En företagsbil har utsatts för ett inbrott. Gärningsmannen borrade hål i en sidodörr och lyckades bland annat stjäla en dator.
Under natten till tisdag bröt sig en okänd gärningsperson in i en företagsbil som stod parkerad i centrala Kungsbacka.
Inbrottet upptäcktes under tisdagsförmiddagen.
– Gärningspersonen har borrat ett mindre hål i sidodörren och brutit upp bakdörren, berättar Ulf Eriksson på polisen.
En dator har bland annat stulits från bilen.
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