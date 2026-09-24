Man slagen och rånad i sitt hem

Av Linnea Andersson

En man i 60-årsåldern blev slagen av en annan man i sin lägenhet i Hålabäck. Efteråt saknades hans plånbok.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Mannen larmade själv polisen efter händelsen.

När polis och ambulans kom till platsen hade mannen vissa skador, men var vaken och talbar. Ambulanspersonal undersökte honom, men det finns inga uppgifter om att han behövde föras till sjukhus.

Förutom misshandeln saknades även mannens plånbok. En anmälan om rån och grovt hemfridsbrott har därför upprättats.

Det finns en utpekad gärningsperson, men ingen har i nuläget delgivits misstanke om brott.

Polis har genomfört flera utredningsåtgärder på platsen. Bland annat har man sökt efter den utpekade mannen, knackat dörr och hållit förhör. En teknisk undersökning ska också genomföras.

Det är oklart varför den utpekade mannen befann sig i lägenheten och om männen känner varandra sedan tidigare.