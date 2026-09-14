Man försökte göra inbrott – togs på bar gärning

Av Linnea Andersson

Ett par upptäckte hur en man försökte öppna ytterdörren till deras bostad. När de konfronterade honom lämnade han platsen. Kort därefter greps han dock av polis.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet om ett misstänkt inbrottsförsök i centrala Kungsbacka kom vid 13-tiden på tisdagen.

– Ett par var hemma när de plötsligt märkte att någon stod och höll på med dörrhandtaget till ytterdörren. De konfronterar då mannen och han lämnar platsen, säger Emelie Lundqvist på polisen.

Polis tog sig till platsen för att leta efter mannen. Bland annat var en hundpatrull ute och sökte.

– När vi kommer dit lyckas vi lokalisera honom i närområdet, berättar Emelie Lundqvist.

Mannen, som är i 30-årsåldern, är nu gripen misstänkt för inbrottsförsök.