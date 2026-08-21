Blåste positivt – misstänks för grovt rattfylleri

Av Christina Nordwall

När fordonet stoppades verkade föraren påverkad och luktade alkohol.



Föraren luktade alkohol när polisen stoppade fordonet. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var klockan 17.24 som polisen stoppade ett fordon i Onsala. Föraren, en kvinna i 45-årsåldern, upplevdes som påverkad och luktade dessutom alkohol.

– Hon blåser positivt i vårt sållningsinstrument och tas med till stationen, säger Per-Alexander Treptow, stationsbefäl vid polisen i Varberg.

Provet på polisstationen visade att kvinnan hade 1,7 i promille och hon misstänks nu för grovt rattfylleri.