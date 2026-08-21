Blåste positivt – misstänks för grovt rattfylleri

När fordonet stoppades verkade föraren påverkad och luktade alkohol.
Det var klockan 17.24 som polisen stoppade ett fordon i Onsala. Föraren, en kvinna i 45-årsåldern, upplevdes som påverkad och luktade dessutom alkohol.
– Hon blåser positivt i vårt sållningsinstrument och tas med till stationen, säger Per-Alexander Treptow, stationsbefäl vid polisen i Varberg.
Provet på polisstationen visade att kvinnan hade 1,7 i promille och hon misstänks nu för grovt rattfylleri.
Hade lagt av – nu väntar allsvensk debut
När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.