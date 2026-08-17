Larm om brand i lägenhet

Av Christina Nordwall

Ett larm om att det brann i en lägenhet fick räddningstjänsten att rycka ut under torsdagseftermiddagen.



Larm om brand i flerfamiljshus fick räddningstjänsten att rycka ut. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Branden skulle enligt inringare till SOS Alarm har skett på Dragstedsgatan i Kungsbacka, i ett flerfamiljshus.

När räddningstjänsten kom fram var branden redan släckt.

– Det hade varit en brand på spisen men var släckt när vi kom dit. Nu har vi lämnat, säger ledningsoperatören på Räddningstjänsten Storgöteborg.