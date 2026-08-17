Larm om brand i lägenhet

Ett larm om att det brann i en lägenhet fick räddningstjänsten att rycka ut under torsdagseftermiddagen.
Branden skulle enligt inringare till SOS Alarm har skett på Dragstedsgatan i Kungsbacka, i ett flerfamiljshus.
När räddningstjänsten kom fram var branden redan släckt.
– Det hade varit en brand på spisen men var släckt när vi kom dit. Nu har vi lämnat, säger ledningsoperatören på Räddningstjänsten Storgöteborg.
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När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.