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BLÅLJUS 2026-09-24 KL. 16:15

Larm om brand i lägenhet

Av Christina Nordwall

Ett larm om att det brann i en lägenhet fick räddningstjänsten att rycka ut under torsdagseftermiddagen.

Larm om brand i lägenhet
Larm om brand i flerfamiljshus fick räddningstjänsten att rycka ut. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Branden skulle enligt inringare till SOS Alarm har skett på Dragstedsgatan i Kungsbacka, i ett flerfamiljshus.

När räddningstjänsten kom fram var branden redan släckt.

– Det hade varit en brand på spisen men var släckt när vi kom dit. Nu har vi lämnat, säger ledningsoperatören på Räddningstjänsten Storgöteborg.



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När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.


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