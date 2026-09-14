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SPORT 2026-09-24 KL. 15:15
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Onsalakaptenen inför säsongen

Av Eric Andersson

Tilde Hermansson hymlar inte med att det fanns en oro över hur laget skulle se ut framöver under sommaren. När säsongen nu ska inledas hyllar Onsalakaptenen de nyuppflyttade spelarna och passar på att skicka en pik till lokalrivalen.

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