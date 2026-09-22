Förslag: Här kan skolbytet flyttas till sjuan

Av Johanna Simonsson

Ett nytt förslag innebär att elever på berörda skolor går kvar under hela mellanstadiet. I stället för skolbyte inför sexan sker övergången till högstadiet först inför årskurs 7.



Elever kan gå kvar i samma skola till årskurs sju, enligt ett nytt förslag. Pressbild: Kungsbacka kommun

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En utredning av skolorganisationen i Fjärås- och Gällingeområdet har genomförts av Förvaltningen för Förskola och grundskola. Nu finns ett förslag om att Gällingeskolan och Fjärås Bräckaskolan ska ha elever från förskoleklass till årskurs 6, medan Smedingeskolan blir en högstadieskola.

Enligt ett pressmeddelande från kommunen skulle förslaget innebära att elever går kvar på sin ordinarie skola under hela mellanstadiet och byter skola först inför årskurs 7.

Utredningen genomfördes för att undersöka hur eleverna kan få en sammanhållen skolgång under mellanstadiet samtidigt som skolornas lokaler används på ett långsiktigt hållbart sätt.

– Syftet med förslaget är att eleverna ska få en sammanhållen skolgång under hela mellanstadiet. Frågan om skolorganisationen har lyfts av både medarbetare och vårdnadshavare, säger Emanuel Forsell (M), ordförande i nämnden för Förskola & Grundskola, i pressmeddelandet.

Om förslaget godkänns planeras förändringen att genomföras läsåret 2028/2029.

Ärendet behandlas av arbetsutskottet den 1 oktober och av nämnden för Förskola och grundskola den 14 oktober.