Så skapar du en höstkruka som sticker ut

När hösten gör sitt intåg är det dags att fylla krukorna med härliga höstblommor. Det är lätt att fastna i traditionella val men det finns ett stort urval utöver ljung och prydnadskål.
– Inget fel på ljung men det finns så mycket mer. Jag vill inspirera till att våga välja färg och roliga växter, att våga blanda, man ska bli glad av sin plantering, säger Leili Samuelsson som driver Millesons handelsträdgård i Onsala.
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