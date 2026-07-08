Så går det för lokala lagen i Gothia Cups slutspel

Av Andreas Linder

Efter torsdagen är det två dagar kvar av årets Gothia Cup. Norra Halland sammanfattar resultat bland några av de lokala lagen.

Åsa IF:s P 13-lag. Foto: Privat.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Åsa IF:

Åsa hade två lag med i årets turnering, båda på pojksidan, ålder 13 och 16. De äldre killarna tog sig till A-slutspel men stötte direkt på patrull genom Karlslunds IF, mot vilka man förlorade 1-3. I skrivande stund har deras pojkar 13 lag inte inlett sin 32-delsfinal i B-slutspelet. Den matchen spelas mot Kärra KIF.

Onsala BK:

För Onsala fanns fyra anmälda lag, i klasserna pojkar 15, pojkar 16, flickor 16 och flickor 18.

Pojklagen gick till A-slutspel men åkte ut under torsdagen. Båda i 64-delsfinal. Flicklagen tog sig till B-slutspel och är i skrivande stund kvar i turneringen. Flickor 16-laget möter Vaksala i 16-delsfinal, flickor 18 franska SDEFA i åttondelsfinal.

IFK Fjärås:

Likt Åsa har Fjärås två anmälda lag: pojkar 16 och flickor 16. Pojklaget möter Jersey Futbol i 32-delsfinal i A-slutspelet under torsdagseftermiddagen. Flicklaget tar sig an Årsta FF i 16-delsfinal i A-slutspelet på torsdagskvällen.

Tölö IF:

De grönsvartas pojkar 16-lag möter Helsingör IF under torsdagseftermiddagen i 32-delsfinal i B-slutspelet. Pojkar 17-laget fick se sig besegrade med 0-7 i 32-delsfinalen i A- slutspelet under torsdagsförmiddagen.