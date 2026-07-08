Så går det för lokala lagen i Gothia Cups slutspel

Efter torsdagen är det två dagar kvar av årets Gothia Cup. Norra Halland sammanfattar resultat bland några av de lokala lagen.
Åsa IF:
Åsa hade två lag med i årets turnering, båda på pojksidan, ålder 13 och 16. De äldre killarna tog sig till A-slutspel men stötte direkt på patrull genom Karlslunds IF, mot vilka man förlorade 1-3. I skrivande stund har deras pojkar 13 lag inte inlett sin 32-delsfinal i B-slutspelet. Den matchen spelas mot Kärra KIF.
Onsala BK:
För Onsala fanns fyra anmälda lag, i klasserna pojkar 15, pojkar 16, flickor 16 och flickor 18.
Pojklagen gick till A-slutspel men åkte ut under torsdagen. Båda i 64-delsfinal. Flicklagen tog sig till B-slutspel och är i skrivande stund kvar i turneringen. Flickor 16-laget möter Vaksala i 16-delsfinal, flickor 18 franska SDEFA i åttondelsfinal.
IFK Fjärås:
Likt Åsa har Fjärås två anmälda lag: pojkar 16 och flickor 16. Pojklaget möter Jersey Futbol i 32-delsfinal i A-slutspelet under torsdagseftermiddagen. Flicklaget tar sig an Årsta FF i 16-delsfinal i A-slutspelet på torsdagskvällen.
Tölö IF:
De grönsvartas pojkar 16-lag möter Helsingör IF under torsdagseftermiddagen i 32-delsfinal i B-slutspelet. Pojkar 17-laget fick se sig besegrade med 0-7 i 32-delsfinalen i A- slutspelet under torsdagsförmiddagen.
Dramatiskt för Kungsbacka GK:s herrlag
"Roligt att det fanns ett sådant engagemang"
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.