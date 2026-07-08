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SPORT 2026-07-16 KL. 16:13

Så går det för lokala lagen i Gothia Cups slutspel

Av Andreas Linder

Efter torsdagen är det två dagar kvar av årets Gothia Cup. Norra Halland sammanfattar resultat bland några av de lokala lagen.

Så går det för lokala lagen i Gothia Cups slutspel
Åsa IF:s P 13-lag. Foto: Privat.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Åsa IF:

Åsa hade två lag med i årets turnering, båda på pojksidan, ålder 13 och 16. De äldre killarna tog sig till A-slutspel men stötte direkt på patrull genom Karlslunds IF, mot vilka man förlorade 1-3. I skrivande stund har deras pojkar 13 lag inte inlett sin 32-delsfinal i B-slutspelet. Den matchen spelas mot Kärra KIF.

Onsala BK:

För Onsala fanns fyra anmälda lag, i klasserna pojkar 15, pojkar 16, flickor 16 och flickor 18.

Pojklagen gick till A-slutspel men åkte ut under torsdagen. Båda i 64-delsfinal. Flicklagen tog sig till B-slutspel och är i skrivande stund kvar i turneringen. Flickor 16-laget möter Vaksala i 16-delsfinal, flickor 18 franska SDEFA i åttondelsfinal.

IFK Fjärås:

Likt Åsa har Fjärås två anmälda lag: pojkar 16 och flickor 16. Pojklaget möter Jersey Futbol i 32-delsfinal i A-slutspelet under torsdagseftermiddagen. Flicklaget tar sig an Årsta FF i 16-delsfinal i A-slutspelet på torsdagskvällen.

Tölö IF:

De grönsvartas pojkar 16-lag möter Helsingör IF under torsdagseftermiddagen i 32-delsfinal i B-slutspelet. Pojkar 17-laget fick se sig besegrade med 0-7 i 32-delsfinalen i A- slutspelet under torsdagsförmiddagen.



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