NH kartlägger inför valet: Så vill politikerna utveckla kommunen

Av Annika Lundby

Hur ska Kungsbacka klara en växande befolkning, locka fler företag och samtidigt få fart på centrumhandeln? Inför valet svarar partiernas toppnamn på tre frågor om kommunens framtid.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

1. Hur vill ditt parti att kommunikationerna mellan Kungsbacka och Göteborg utvecklas när kommunen ska växa?

2. Hur ska Kungsbacka göra företagarna mer nöjda och på sikt locka fler nya företag till kommunen?

3. Hur skapar vi ett mer levande centrum med fler butiker?

Stefan Jägnert (SD)

1. När Kungsbacka växer måste tåg, bussar, vägar och pendelparkeringar byggas ut i takt med befolkningen. Vi vill ha högre kapacitet på pendeltågen och bättre anslutningar till stationerna. Trafikplaneringen ska utgå från hur människor faktiskt reser och inte ensidigt försvåra för bilen.

2. Kungsbacka ska erbjuda snabb tidsatt handläggning, god service, tydliga besked och mindre krångel. Företagare ska möta en kommun som möjliggör vid bygglov, tillstånd, tillsyn, markfrågor och upphandling. Bättre dialog ska ge små och medelstora företag möjlighet att etablera sig och växa.

3. Ett levande centrum kräver trygghet, tillgänglighet, goda parkeringsmöjligheter och ett attraktivt utbud. Kommunen bör utveckla evenemang och torghandel samt förbättra dialogen med företagare och fastighetsägare.

Lisa Andersson (M)

1. Vi vill ha direktbuss från Onsala via Vallda till västra Göteborg. Kapacitetshöjningar på E6 och 158:an.

Västkustpendeln ska göra fler stopp i Åsa och vi vill ha en pendelstation i Frillesås.

Pendling ska vara snabb, trygg och förutsägbar oavsett bil eller kollektivtrafik.

2. Snabbare handläggningstider, bättre service, mer dialog och rimliga taxor.

Med fler verksamhetsområden möjliggör vi för både befintliga och nya företag att etablera sig och växa.

Kommunen ska vara en möjliggörare, inte en bromskloss.

3. Med fler bostäder, arbetsplatser och mötesplatser. Det ger ett ökat flöde av människor som gör centrum attraktivt för handel och restauranger.

Trygg miljö, god tillgänglighet och goda parkeringsmöjligheter.

Tillsammans kommunen, företag och föreningsliv skapas trevliga evenemang i centrum.

Christer Perfjell (KB)

1. Pendlingen till Göteborg måste bli tätare, mer pålitlig och ha större kapacitet. Vi driver frågan om nya järnvägsspår öster om Kungsbacka. Biljetter och resor över regiongränsen måste också bli enklare och mer rimliga för dem som pendlar varje dag.

2. Företagare ska mötas av en kommun som försöker lösa problem, inte leta skäl att säga nej. Kortare handläggningstider, tydliga besked och en väg in i kommunen är grundläggande. Regler ska följas, men uppdraget måste också vara att hjälpa företag framåt.

3. Ett levande centrum kräver mindre lokaler med rimliga hyror, god tillgänglighet och aktiviteter även efter kontorstid. Det måste vara enkelt att ta sig dit med bil, cykel och kollektivtrafik.

Parkeringsplatser får inte tas bort utan fungerande alternativ.

Fredrik Kollberg (KD)

1. Kungsbacka växer då måste politiken leverera fungerande kommunikationer. Kristdemokraterna vill se en tågstation i Frillesås, en starkare kollektivtrafik och bättre möjligheter för bilpendlare. Det ska vara enkelt att ta sig till jobb, studier aktiviteter och familj oavsett var i kommunen du bor.

2. Företagare bygger Kungsbackas framtid. Kristdemokraterna vill skapa ett bättre företagsklimat med snabbare beslut, bättre dialog, lägre avgifter och mindre krångel. När entreprenörer får växa och fler företag kan etablera sig skapar vi fler jobb, stärker välfärden och utvecklar hela kommunen.

3. Ett levande centrum kräver att människor enkelt kan ta sig dit, med bil, cykel, till fots eller kollektivt. Kristdemokraterna vill utveckla Kungsbackas centrum tillsammans med näringslivet, med trivsamma miljöer, fler mötesplatser och god tillgång till parkeringsplatser. Ett centrum där människor vill mötas, handla och stanna kvar.

Hanna Schölander (L)

1. Liberalerna vill ha fyrspår mellan Kungsbacka och Göteborg och utveckla järnvägsförbindelserna. Även söder ut med fler avgångar från Åsa station och vi vill bygga en tågstation i Frillesås. Dessutom behövs väg 158 byggas ut. Vi vill också ha en ny busslinje från Onsala, via väg 158 till Göteborg. Dessutom måste flaskhalsen på E6:an i Kållered byggas bort.

2. Det måste bli enklare att vara företagare i Kungsbacka Kungsbackas näringsliv är en viktig del i vår kommun. Den ger förutsättningar för att välfärden utvecklas och kommunen är attraktiv att bo i. Därför behöver vi underlätta för företagsetableringar, förstå företagares behov och dess verklighet. Samtidigt som kommunens bemötande är gott och hjälpsamt. Här behöver vi en bättre företagsrådgivning och ett offensivare arbete med att stödja företagare. Det måste bli enklare tillståndsprövningar.

3. Liberalerna vill skapa en grön, skön och klimatanpassad stadsplanering. Det ska finnas planteringar, rabatter och gröna ytor för rekreation. Kungsbacka centrums utbud bör utvecklas. Kommersiella verksamheter och besöksverksamheter bör knytas till området mellan Lindens Torg och Kungsmässan. Volymhandel bör placeras i Hede-området och större butiker, exempelvis stora livsmedelsbutiker i trafiknära lägen utanför centrumkärnan.

Magdalena Sundqvist (S)

1. Det måste både bli enklare och billigare att åka med kollektivtrafiken. Många barn åker bara inom Kungsbacka och ett årskort för det är helt orimligt dyrt. Detsamma gäller för alla arbetspendlare in till Göteborg. Pendeltåget är bra men behöver kompletteras med en snabbare buss i Onsala in till Göteborg.

2. (S) har lagt förslag att vi systematiskt måste lyssna på de företagare som haft med kommunen att göra innan det bestäms vilka förändringar som är nödvändiga. Alliansen röstade ner detta. Lyssna först, vidta åtgärder sedan. Just nu riskerar man att vidta åtgärder som inte lyfter kommunen från rådande bottennivå.

3. En levande stadskärna behöver att fler både bor och jobbar där. Inte minst unga. I centrum kan man förtäta med bostäder så fler går ut och handlar, äter gott och besöker näringsidkare. Det behövs också naturliga stråk mellan våra olika handelsplatser som Kungsmässan, Hede och centrum. Varför inte en gratis buss som S föreslagit för att ta sig emellan?

Fredrik Hansson (C)

1. Bättre turtäthet från Kungsbacka är positivt, men den behöver även förbättras från Åsa Station. En ny pendeltågstation i Frillesås är extra viktig i och med DAGABs etablering. Direktbussar från Onsala/Vallda är en viktigt för att minska trängseln på 158:an. Köerna på E6:an måste minskas, kapaciteten måste bli bättre.

2. Vi behöver avsevärt förbättra servicen och bemötandet, främst inom Byggnadsförvaltningen. I dialoger över tid ser vi att bemötandet inom den förvaltningen är särskilt viktigt. Vårt offensiva arbete med att strategiskt köpa in ny mark och skapa nya områden för företag att etablera i behöver fortsätta.

3. Genom att planera för fler bostäder centralt, så att fler kan ha nära till handel och service. Att vi även fortsättningsvis har goda parkeringsmöjligheter för de som bor i kommundelarna och åker till stan med bil. Vi vill pröva möjligheten att ha ytterligare gågator som är bilfria på sommaren.

Håkan Färnlöf (MP)

1. Halveringen av biljettpriserna blir permanent. Fler och tätare tåg, ökat antal stopp i Åsa speciellt kvällar/helger, bättre och mer flexibel busstrafik, säkra cykelstråk och smarta poollösningar. Det ska vara enkelt och billigt att resa hållbart både inom kommunen och till Göteborg.

2. Kortare handläggningstider och bättre, mer proaktiv dialog. Tydliga satsningar på den gröna omställningen. Vi vill göra Kungsbacka attraktivt för företag som skapar jobb och bidrar till ett hållbart samhälle. Vi vill ha en tydligare näringslivsstrategi som hänger ihop med samhällsplaneringen.

3. Fler bostäder i centrum, fler kultur- och fritidsaktiviteter, trevliga offentliga miljöer och bättre möjligheter att gå, cykla och resa kollektivt. Vi vill ha ett bilfritt centrum med attraktiva cykel- och gångstråk. Ett levande centrum skapas av människor, inte av parkeringsplatser.

Patrik Jervne Henestam (V)

1. Kungsbacka pendeln behöver förlängas till Varbergspendeln med stationer i Fjärås, Åsa och Frillesås samt ökade täthet på turer. Ökad busstrafik från Onsala halvön till pendeltåg i Kungsbacka. Ökad täthet på turer för direktbussar från Särö och Kullavik till Mölndal samt Göteborg.

2. Snabbare handläggnings i kommunen av företagsrelaterade frågor. En aktivare markpolitik.

3. Ett bilfritt torg.

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