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NYHETER 2026-06-18 KL. 09:25

VA-taxan justeras – höjningen blir något lägre

Av Ronny Karlsson

VA-taxan höjs rejält till nästa år i Kungsbacka. Men höjningen blir något mindre än vad förvaltningen föreslagit.

VA-taxan justeras – höjningen blir något lägre
Monica Neptun tycker att den justering av VA-taxan som gjordes under nämndmötet är rimlig.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var under tekniknämndens möte under onsdagskvällen som frågan om VA-taxa för nästa år diskuterades.

Taxan ska anpassas efter de investeringar som ska göras, och Kungsbackas jättesatsning på ett nytt reningsverk ska betalas av invånarna via VA-taxan. Kostnaden ligger på 1,6 miljarder kronor.

I höstas beslutade kommunfullmäktige om att kostnaden ska slås ut på tio år. Tidigare var det tre år som gällde och det hade lett till enorma höjningar av taxan.

Förvaltningens förslag för höjning låg på tolv procent, men under nämndmötet presenterade Moderaterna ett förslag på 11,2 procent, alltså en något mer försiktig höjning.

– Vi resonerade om det och vi i Alliansen tyckte att det var ett bra förslag, säger nämndens ordförande Monica Neptun (L).

Beslut om kommande höjningar ska tas varje år, och det hela påverkas förstås av hur kostnaderna för reningsverket utvecklas.

– 1,6 miljarder är mycket pengar även på tio år. Men vi håller stenkoll på det och har budgetavstämning varannan månad. Sedan kan ingen sia om vad som händer med till exempel räntor i framtiden, säger Neptun.

Klart är i alla fall att VA-taxan kommer att stiga en hel del även under kommande år.

– Det är den största vi miljösatsning som vi gjort i Kungsbacka, säger Neptun.

Den nya taxan börjar att gälla vid årsskiftet.



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