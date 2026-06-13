Sänkt moms – så här mycket kostar maten i Kungsbacka

Av Ronny Karlsson

PRO:s undersökning visar att sänkt matmoms har haft effekt på priserna. Så här mycket kostar organisationens matkasse i Kungsbacka.

Matpriserna i Kungsbacka har granskats av PRO. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

1 april sänktes matmomsen med sex procent och en viktig fråga har under våren varit om matpriserna sänks på motsvarande sätt.

Pensionärsorganisationen PRO gör varje år en priskoll och den här gången kan man konstatera att priserna har anpassats och blivit så mycket lägre som man hade hoppats på.

– Det är positivt att se att momssänkningen faktiskt lett till lägre priser i butik. Inför sänkningen den 1 april var många oroliga för att den inte skulle märkas, säger Åsa Lindestam, ordförande i PRO

Totalt har 736 butiker i landet granskats och skillnaderna mellan olika butiker kan vara stor.

– Många äldre, som ofta handlar nära hemmet, har inte alltid möjlighet att välja de billigaste alternativen. Det kan få stor betydelse i vardagen om man har närhet till en lågprisbutik eller har möjlighet att välja mellan flera butiker, säger Åsa Lindestam.

Priserna har utvecklats olika på olika varor. Priserna på apelsiner, apelsinjuice, smör och andra mejeriprodukter har sjunkit mer än genomsnittet, medan nötfärs är en av få varor som blivit dyrare.

Undersökningen innehåller i år 42 matprodukter som tillsammans bildar en typisk matkasse som kan jämföras mellan de butiker och matkedjor som ingår i undersökningen.

I Kungsbacka var sex butiker med i undersökningen och det såg ut så här:

ICA Maxi Kungsbacka 998,50 kronor

Willys Hede 1039,50 kr

Lidl Hede 1053,87 kr

Stora Coop, Inlag 1079,95 kr

Ica Kvantum Kungsbacka 1092,06 kr

Hemköp Hålabäck 11 42,95 kr