Så mycket kan VA-taxan höjas med nästa år

Av Ronny Karlsson

Ett beslut i fjol gör att VA-taxan höjs mindre än man först befarat. Trots det väntar en rejäl höjning till nästa år enligt det förslag som tagits fram.

Monica Neptun (L) menar att alla vill hålla ner VA-avgiften, men att ökningar är oundvikliga. Foto: Pixabay samt Norra Hallamnd

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var kommunfullmäktige som i höstas beslutade om en förändring av VA-taxans upplägg. Den taxan har tidigare varit knuten till investeringar som görs, och de investeringarna skulle betalas inom tre år.

Det hade inneburit en enorm ökning av taxan när det nya reningsverket ska byggas. Budgeten för reningsverket ligger på hela 1,65 miljarder kronor.

KF-beslutet gör att kostnaden nu istället slås ut på tio år.

Men även när den kostnaden slås ut på fler år blir höjningen rejäl. Till i år höjdes taxan med elva procent, höjningen till 2027 blir på tolv procent enligt förslaget.

– Pengarna måste in för att finansiera det vi bygger, men förändringen i fullmäktige gör att vi kan slå ut höjningen på längre tid, säger förvaltningschefen Ulrika Granfors.

Enligt förvaltningens beräkningar innebär en höjning på tolv procent cirka 100 kronor per månad för ett typhushåll.

Även under kommande år kan Kungsbackaborna räkna med rejäla höjningar. Men de chocksiffror som det talades om för något år sedan blir inte aktuella. Det rimliga är att det varje år landar på en höjning i linje med den som föreslås för 2027.

– Det finns en struktur för detta som vi inte kan ändra, men vi vill nog alla hålla nere höjningarna så mycket som vi kan, säger Monica Neptun (L), ordförande i nämnden för Teknik.

På onsdag ska politikerna i nämnden besluta om nästa års taxa.