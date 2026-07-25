Larm om brand utomhus i Åsa under måndagskvällen

Räddningstjänsten har fått rycka ut på en brand utomhus i Åsa under sen måndagskväll.
Larmet kom in klockan 21.53 och det handlade om en brand i terräng nära Hästholmsvägen i Åsa.
– Det är en brand där vi är på plats och håller på med släckningsarbete, säger Fredrik Hjerten på Räddningstjänsten Storgöteborg vid 22.30 på måndagskvällen.
Det ska vara en mindre yta som brinner och man har branden under kontroll.
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.