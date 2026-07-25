Larm om brand utomhus i Åsa under måndagskvällen

Av Ronny Karlsson

Räddningstjänsten har fått rycka ut på en brand utomhus i Åsa under sen måndagskväll.



TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom in klockan 21.53 och det handlade om en brand i terräng nära Hästholmsvägen i Åsa.

– Det är en brand där vi är på plats och håller på med släckningsarbete, säger Fredrik Hjerten på Räddningstjänsten Storgöteborg vid 22.30 på måndagskvällen.

Det ska vara en mindre yta som brinner och man har branden under kontroll.