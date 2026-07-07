Rekordmånga fick indraget CSN på grund av skolk

Av Anton Bergenkull Lorentzson

Det senaste läsåret ökade antalet gymnasieelever som fick indraget studiebidrag kraftigt. Allt på grund av otillåten frånvaro. Totalt fick 11,8 procent av Sveriges gymnasieelever indraget studiebidrag. Även elever från Kungsbacka straffades. Det visar siffror från CSN.



Rekordmånga fick indraget studiebidrag på grund av otillåten frånvaro. Även elever i Kungsbacka kommun straffades. Genrefoto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

CSN är en myndighet som betalar ut studiestöd till studerande. Varje år betalar man ut 52 miljarder kronor till cirka en miljon studerande. Enligt nya siffror så fortsätter antalet gymnasieelever som får sitt studiebidrag indraget på grund av ogiltig frånvaro att öka i Sverige.

Under läsåret 2025/2026 fick 43 600 gymnasieelever, 11,8 procent, sitt studiebidrag indraget vilket är den högsta siffran någonsin. Föregående läsår var andelen 10,8 procent, 39 100 elever.

– Vi ser en generell uppgång där indraget studiebidrag ökar bland såväl pojkar som flickor och i samtliga årskurser, i synnerhet i årskurs tre. Vidare ser vi också att skolor med fristående huvudman har en högre andel indragna studiebidrag än kommunala skolor, säger Peter Engberg, analytiker på CSN, i ett pressmeddelande.

CSN:s siffror har analyserats av nyhetsbyrån Newsworthy. Analysen visar att 212 gymnasieelever i Kungsbacka kommun fick sitt studiebidrag indraget under det senaste läsåret på grund av ogiltig frånvaro. Det motsvarar 5,6 procent av eleverna. Det är de högsta siffrorna i kommunen på åtminstone elva år. Under pandemin var andelen elever som fick indraget studiebidrag som lägst i Kungsbacka, 2,7 procent läsåret 2020/2021. Även i riket som helhet sjönk nivåerna märkbart, vilket enligt CSN berodde på införandet av distansundervisning.

Men utöver det så har andelen elever som fått indraget studiebidrag ökat stadigt sedan nuvarande regelverk infördes för 15 år sedan.

– CSN har frågat skolorna där rapporteringen har ökat de senaste läsåren. Enligt skolorna beror uppgången främst på skärpta rutiner för inrapportering till CSN. Fyra av tio skolor uppger att de rapporterat in fler elever än tidigare. Men många skolor uppger också att de ser en trend där allt fler elever har hög ogiltig frånvaro, säger Peter Engberg i pressmeddelandet.

I Kungsbacka är det relativt få elever som fått studiebidraget indraget, kommunen har näst lägst andel i Halland, bara Varberg har lägre med 4,8 procent. Högst andel elever, 14,7 procent, som fått indraget studiebidrag i Halland finns i Hylte.

Fakta: Indraget studiebidrag

När en gymnasieelev har mer än fyra timmars ogiltig frånvaro under en månads tid kan skolan rapportera det till CSN, som då kan besluta om att studiebidraget ska dras in för den eleven.