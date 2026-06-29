Polis fick rycka ut – husbil med problem skapade köer

Av Anton Bergenkull Lorentzson

En husbil som fick stopp skapade problem i centrala Kungsbacka under onsdagseftermiddagen. Polisen fick rycka ut och dirigera trafiken via busscentralen för att hålla köerna nere.



Polisinsatsen handlade om att dirigera om trafiken in på bussområdet. Foto: Anton Bergenkull Lorentzson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det hela började runt 13.30 och husbilen fick stopp i närheten av rondellen nära resecentrum, i korsningen Storgatan/Borgmästaregatan.

Polis kom till platsen först och vid 14.50 fanns även bärgare på plats för att få undan husbilen. En lösning för att minska köerna vara att leda in fordonstrafiken via bussområdet vid stationen och på så sätt hjälpa trafikanter att komma vidare.

– Inget allvarligt det här. Idag får man agera kon, säger en av poliserna på plats.

De köer som uppstod kunde lindras med hjälp av lösningen på bussytan.

Husbilen fick stopp strax innan rondellen. Foto: Anton Bergenkull Lorentzson

"Idag får man agera kon", sa en av poliserna på plats. Foto: Anton Bergenkull Lorentzson