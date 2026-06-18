Lång kö på E6 efter olycka

En olycka orsakar lång kö på E6 i norrgående riktning.
Strax före 17.30 på söndagen inträffade en fyrbilskrock på E6 i norrgående riktning, mellan Trafikplats Fjärås (58) och Trafikplats Kungsbacka S (59). Det spreds mycket glas och delar från bilarna i båda körfälten, vilket medförde att vägen stängdes av.
Kön växte snabbt och var snart kilometerlång. Vid 18-tiden öppnades ett körfält, men full framkomlighet beräknas dröja till cirka klockan 19.30.
Det finns inga uppgifter om personskador.
"Vi måste ta de här samtalen med våra barn"
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.