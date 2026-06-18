Lång kö på E6 efter olycka

Av Stefan Pettersson

En olycka orsakar lång kö på E6 i norrgående riktning.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Strax före 17.30 på söndagen inträffade en fyrbilskrock på E6 i norrgående riktning, mellan Trafikplats Fjärås (58) och Trafikplats Kungsbacka S (59). Det spreds mycket glas och delar från bilarna i båda körfälten, vilket medförde att vägen stängdes av.

Kön växte snabbt och var snart kilometerlång. Vid 18-tiden öppnades ett körfält, men full framkomlighet beräknas dröja till cirka klockan 19.30.

Det finns inga uppgifter om personskador.