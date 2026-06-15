Här kan man bada – och så varmt är det i vattnet

Årets första badvattenprover har gjorts. Nu har resultaten kommit som visar vilka badplatser i kommunen som har tjänligt vatten samt vattentemperaturerna.
Provtagningarna på badplatserna i Kungsbacka gjordes förra veckan. Det är kommunen som gör provtagningar av bakterier i vattnet och kontroller för att se om det pågår en algblomning. Resultaten visar att samtliga badplatser hade tjänligt vatten och att ingen algblomning förekom. Ingen avrådan om bad har utfärdats. Vattentemperaturerna varierar på de olika badplatserna.
Här är resultaten från provtagningarna:
Gottskär - Utholmen. Provtagning 9 juni:
Temperatur: 17 grader vid provtagning, prognosen för dagens vattentemperatur är 17,1 grader
Vattenkvalité: tjänligt vatten, ingen algblomning
Gårda brygga - Hamn Provtagning 8 juni:
Temperatur: 17 grader vid provtagning, prognosen för dagens vattentemperatur är 15.9 grader
Vattenkvalité: tjänligt vatten, ingen algblomning
Gårda brygga - Stora Vik: Ingen provtagning har gjorts
Temperatur: Prognosen på dagens vattentemperatur är 15.9 grader
Vattenkvalité: Senaste provtagningen 2024 visade på tjänligt vatten, ingen algblomning
Hanhals holme. Provtagning 8 juni:
Temperatur: 18 grader vid provtagning, prognosen för dagens vattentemperatur är 17.4 grader
Vattenkvalité: tjänligt vatten, ingen algblomning
Krokvik. Provtagning 8 juni:
Temperatur: 18 grader vid provtagning, prognosen för dagens vattentemperatur är 17.2 grader
Vattenkvalité: tjänligt vatten, ingen algblomning
Lerkil. Provtagning 9 juni:
Temperatur: 16 grader vid provtagning, prognosen för dagens vattentemperatur är 15.9 grader
Vattenkvalité: tjänligt vatten, ingen algblomning
Lygnern - Bräckaviken. Ingen provtagning har gjorts
Temperatur: Vattentemperatur vid senaste provtagning 6 augusti 2024 var 21 grader
Vattenkvalité: Senaste provtagningen 2024 visade på tjänligt vatten, ingen algblomning
Rågelund. Ingen provtagning har gjorts
Temperatur: Prognosen för dagens vattentemperatur är 16.8 grader
Vattenkvalité: Senaste provtagningen 2024 visade på tjänligt vatten, ingen algblomning
Smarholmen. Provtagning 9 juni:
Temperatur: 17 grader vid provtagning, prognosen för dagens vattentemperatur är 15.4 grader
Vattenkvalité: tjänligt vatten, ingen algblomning
Särö Västerskog - Snäckestrand. Provtagning 9 juni:
Temperatur: 17 grader vid provtagning, prognosen för dagens vattentemperatur är 16.2 grader
Vattenkvalité: tjänligt vatten, ingen algblomning
Sörvik. Provtagning 8 juni:
Temperatur: 17 grader vid provtagning, prognosen för dagens vattentemperatur är 17.2 grader
Vattenkvalité: tjänligt vatten, ingen algblomning
Tjolöholm. Provtagning 8 juni:
Temperatur: 19 grader vid provtagning, prognosen för dagens vattentemperatur är 17.5 grader
Vattenkvalité: tjänligt vatten, ingen algblomning
Torstensvik. Provtagning 8 juni:
Temperatur: 18 grader vid provtagning, prognosen för dagens vattentemperatur är 16.8 grader
Vattenkvalité: tjänligt vatten, ingen algblomning
Vallda Sandö - Stensvik. Provtagning 9 juni:
Temperatur: 17 grader vid provtagning, prognosen för dagens vattentemperatur är 17 grader
Vattenkvalité: tjänligt vatten, ingen algblomning
Vallersvik. Provtagning 8 juni:
Temperatur: 18 grader vid provtagning, prognosen för dagens vattentemperatur är 16.8 grader
Vattenkvalité: tjänligt vatten, ingen algblomning
Örsviken. Provtagning 9 juni:
Temperatur: 16 grader vid provtagning, prognosen för dagens vattentemperatur är 16.2 grader
Vattenkvalité: tjänligt vatten, ingen algblomning
Källa: Havs- och vattenmyndigheten. Kommunen gör badvattenproverna. Prognos på vattentemperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.