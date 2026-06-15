Här kan man bada – och så varmt är det i vattnet

Av Julia Sandstén Vikberg

Årets första badvattenprover har gjorts. Nu har resultaten kommit som visar vilka badplatser i kommunen som har tjänligt vatten samt vattentemperaturerna.



De första badvarrenproverna har tagits på badplatserna i kommunen. Arkivbild: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Provtagningarna på badplatserna i Kungsbacka gjordes förra veckan. Det är kommunen som gör provtagningar av bakterier i vattnet och kontroller för att se om det pågår en algblomning. Resultaten visar att samtliga badplatser hade tjänligt vatten och att ingen algblomning förekom. Ingen avrådan om bad har utfärdats. Vattentemperaturerna varierar på de olika badplatserna.

Här är resultaten från provtagningarna:

Gottskär - Utholmen. Provtagning 9 juni:

Temperatur: 17 grader vid provtagning, prognosen för dagens vattentemperatur är 17,1 grader

Vattenkvalité: tjänligt vatten, ingen algblomning

Gårda brygga - Hamn Provtagning 8 juni:

Temperatur: 17 grader vid provtagning, prognosen för dagens vattentemperatur är 15.9 grader

Vattenkvalité: tjänligt vatten, ingen algblomning

Gårda brygga - Stora Vik: Ingen provtagning har gjorts

Temperatur: Prognosen på dagens vattentemperatur är 15.9 grader

Vattenkvalité: Senaste provtagningen 2024 visade på tjänligt vatten, ingen algblomning

Hanhals holme. Provtagning 8 juni:

Temperatur: 18 grader vid provtagning, prognosen för dagens vattentemperatur är 17.4 grader

Vattenkvalité: tjänligt vatten, ingen algblomning

Krokvik. Provtagning 8 juni:

Temperatur: 18 grader vid provtagning, prognosen för dagens vattentemperatur är 17.2 grader

Vattenkvalité: tjänligt vatten, ingen algblomning

Lerkil. Provtagning 9 juni:

Temperatur: 16 grader vid provtagning, prognosen för dagens vattentemperatur är 15.9 grader

Vattenkvalité: tjänligt vatten, ingen algblomning

Lygnern - Bräckaviken. Ingen provtagning har gjorts

Temperatur: Vattentemperatur vid senaste provtagning 6 augusti 2024 var 21 grader

Vattenkvalité: Senaste provtagningen 2024 visade på tjänligt vatten, ingen algblomning

Rågelund. Ingen provtagning har gjorts

Temperatur: Prognosen för dagens vattentemperatur är 16.8 grader

Vattenkvalité: Senaste provtagningen 2024 visade på tjänligt vatten, ingen algblomning

Smarholmen. Provtagning 9 juni:

Temperatur: 17 grader vid provtagning, prognosen för dagens vattentemperatur är 15.4 grader

Vattenkvalité: tjänligt vatten, ingen algblomning

Särö Västerskog - Snäckestrand. Provtagning 9 juni:

Temperatur: 17 grader vid provtagning, prognosen för dagens vattentemperatur är 16.2 grader

Vattenkvalité: tjänligt vatten, ingen algblomning

Sörvik. Provtagning 8 juni:

Temperatur: 17 grader vid provtagning, prognosen för dagens vattentemperatur är 17.2 grader

Vattenkvalité: tjänligt vatten, ingen algblomning

Tjolöholm. Provtagning 8 juni:

Temperatur: 19 grader vid provtagning, prognosen för dagens vattentemperatur är 17.5 grader

Vattenkvalité: tjänligt vatten, ingen algblomning

Torstensvik. Provtagning 8 juni:

Temperatur: 18 grader vid provtagning, prognosen för dagens vattentemperatur är 16.8 grader

Vattenkvalité: tjänligt vatten, ingen algblomning

Vallda Sandö - Stensvik. Provtagning 9 juni:

Temperatur: 17 grader vid provtagning, prognosen för dagens vattentemperatur är 17 grader

Vattenkvalité: tjänligt vatten, ingen algblomning

Vallersvik. Provtagning 8 juni:

Temperatur: 18 grader vid provtagning, prognosen för dagens vattentemperatur är 16.8 grader

Vattenkvalité: tjänligt vatten, ingen algblomning

Örsviken. Provtagning 9 juni:

Temperatur: 16 grader vid provtagning, prognosen för dagens vattentemperatur är 16.2 grader

Vattenkvalité: tjänligt vatten, ingen algblomning

Källa: Havs- och vattenmyndigheten. Kommunen gör badvattenproverna. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

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